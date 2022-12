Ferentino, il saluto del sindaco Antonio Pompeo ai dipendenti del Comune

“Quella di ieri non è soltanto l’occasione per il tradizionale scambio degli auguri di Natale ma è soprattutto il momento per ringraziare ciascuno di voi per questi ventuno anni in Amministrazione: siete stati per me una seconda famiglia. Il mio è stato un percorso di arricchimento personale e umano, quello con voi un rapporto di stima e collaborazione professionale ma anche un luogo di confronto e di crescita: il tutto sempre animato dal grande senso di responsabilità nei confronti della nostra comunità. Il vostro incoraggiamento, la vostra spinta e il vostro sostegno mi hanno consentito di svolgere al meglio delle mie possibilità i diversi ruoli politico-istituzionali che ho rivestito fino a questo momento e di lavorare non soltanto per la nostra città, da sindaco, ma per tutto il territorio, da presidente di Provincia e delle Province del Lazio. Grazie al segretario comunale, persona di grande equilibrio, lealtà e competenza, che mi ha dimostrato stima e fiducia fino all’ultimo giorno, a conferma del fatto che dietro un politico, una figura istituzionale c’è prima di tutto un essere umano. Grazie ai dirigenti e a tutti coloro che non hanno mai fatto mancare un contributo leale e corretto sia alla mia persona che alla comunità. Grazie a tutti i dipendenti che si sono spesi con grande impegno e dedizione, un pensiero a chi non c’è più e tra questi un pensiero all’amico Ugo Rotella. Grazie alla mia squadra, che mi ha sostenuto fino all’ultimo giorno con innegabile supporto e vicinanza personale. Non bisogna interrompere il lavoro fatto nel corso di questi anni: la nostra città deve continuare a crescere e chiedo a voi di proseguire nel solco tracciato. Il ricordo più bello che porto con me di questa esperienza è certamente il rapporto umano e l’affetto straordinario che mi è arrivato: voglio continuare ad essere un punto di riferimento perché il mio impegno per voi e per la nostra città proseguirà anche in futuro. Grazie di cuore!”.

È stato seguito da un lungo e fragoroso applauso il discorso del sindaco di Ferentino, Antonio Pompeo, che questa mattina, nella sala consiliare del Comune, ha voluto rivolgere gli auguri di Buon Natale a tutti i dipendenti della struttura, ma anche salutarli dopo oltre venti anni di Amministrazione. Il primo cittadino, infatti, ha annunciato le imminenti dimissioni dall’incarico istituzionale, un passaggio obbligato per proseguire il suo percorso politico.

Tante le dimostrazioni di affetto da parte di tutto il personale che non ha voluto mancare l’appuntamento, così come emozionanti e di grande impatto sono state le parole dei suoi compagni di viaggio in Amministrazione e del segretario generale, Franco Loi, che ha sottolineato come “se c’è una macchina amministrativa che funziona è perché c’è una parte politica che dà i giusti indirizzi e si limita a questo. Confermo appieno le parole del sindaco, ribadendo il mio rispetto e la mia stima nei suoi confronti e augura nomi che il prossimo sindaco sia almeno al suo pari”.

Prima del brindisi finale, Pompeo ha consegnato una targa ricordo a tre dipendenti che hanno raggiunto il pensionamento: Pia Datti, Adele Vittori – alle quali ha riservato anche un omaggio floreale – e Angelo Cardarilli.

COMUNICATO STAMPA