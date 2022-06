Ferentino, il Parco delle Molazzete si veste di nuovo

Una delle aree verdi più frequentate della città, punto di ritrovo e relax per famiglie, bambini e chiunque voglia godere della tranquillità in uno spazio verde curato, attrezzato e pensato per la socialità. L’Amministrazione comunale a guida Antonio Pompeo ha terminato i lavori di ampliamento, rifacimento, messa in sicurezza e valorizzazione del Parco delle Molazzete, una delle aree verdi più frequentate della città.

Diversi gli interventi che hanno interessato la zona, a cominciare dalle opere di sistemazione idraulica, attraverso la realizzazione di nuovi fossi per le acque di scolo e la manutenzione di quelli esistenti. Eseguiti, poi, lavori di miglioria dell’ingresso al Parco e della zona di accesso al parcheggio, dove sono stati effettuati lavori di bitumazione. Installata anche nuova illuminazione, sempre nell’area di accesso e con la manutenzione e la valorizzazione delle aree verdi.

Ma gli interventi non finiscono qui: il Comune ha provveduto anche ad ampliare l’area fruibile del parco e a potenziare nuove attrezzature da gioco, provvedendo inoltre a posizionare nuovi elementi di arredo urbano come panchine, cestini portarifiuti, installazione di fioriere in acciaio. Una vera e propria operazione di ampliamento e restyling che consente al Parco delle Molazzete di essere ancora più sicuro, accogliente e ideale per bambini e famiglie che vogliono trascorrere qualche ora all’aria aperta.

Tutto questo sarà presentato alla cittadinanza domenica 5 giugno, a partire dalle ore 10, nel corso di una cerimonia di inaugurazione che prevede anche una pedalata ecologica e animazione per i più piccoli. Nell’occasione il sindaco Pompeo scoprirà anche una targa in memoria di Luigi Datti, conosciuto da tutti come Gigi, già amministratore di Ferentino negli anni tra il 1983 e il 2001, stimato e apprezzato dalla cittadinanza.

“Siamo orgogliosi di restituire ai cittadini – è il commento del sindaco, Antonio Pompeo – una delle aree verdi più frequentate e apprezzate della città, oggetto di importanti interventi di ampliamento, oltre che di manutenzione ordinaria e straordinaria per rendere questo luogo ancora più fruibile e alla portata di tutti. Un polmone verde nel cuore di Ferentino che, soprattutto in questo periodo e con l’estate alle porte, sarà certamente luogo gradito a quanti vorranno trovare momenti di relax e refrigerio nella pace della natura. Un altro impegno di squadra – conclude Pompeo – che premia e ci rende soddisfatti del lavoro e dell’attenzione costanti nei confronti di tutte le zone e i quartieri della nostra città, rendendola sempre più bella, attrattiva e accogliente”.

COMUNICATO STAMPA