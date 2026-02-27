Ferentino – Il Consiglio comunale istituisce la figura del Garante Comunale delle Persone con Disabilita’

Uno tra i primi comuni del Lazio ad istituire la figura del Garante comunale, ieri in Consiglio comunale di Ferentino, su proposta del Consigliere Maurizio Berretta, Presidente della Commissione competente, dopo articolata discussione dell’assise civica, e’ stata deliberata l’istituzione del Garante stesso e del relativo Regolamento comunale che norma le funzioni dello stesso.

Maurizio Berretta: “La Citta’ di Ferentino dimostra di essere un passo avanti su materie che investono il sociale, in questi due anni e mezzo di amministrazione abbiamo avuto la capacita’ di fare un cambio di passo deciso su uno degli ambiti piu’ sensibili nella comunita’. La figura del Garante deve essere intesa come punto di riferimento per le persone con disabilità, svolgendo la propria attività, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, e deve favorire l’interazione fra gli organi dell’Amministrazione comunale e degli uffici pubblici che si occupano di disabilità, ed incrementare le modalità di ascolto e tutela delle singole persone.

Un atto al quale ho lavorato personalmente, coadiuvando le scelte in seno all’atto deliberativo, con l’Ufficio dei Servizi Sociali del comune, con il Sindaco, con la i componenti della 3° Commissione consiliare competente ed il Consiglio comunale.

Ora con un avviso pubblico, si provvedera’ ad individuare la migliore professionalita’ del territorio, che oltre alle competenze personali di natura tecnica giuridica si valutera’ anche una comprovata esperienza in materia.

Non ci fermiamo qui, prossimo obiettivo i progetti di “Vita Indipendente” al quale stiamo lavorando gia’ da tempo, e per i quali l’ ultima legge in materia, ossia il D.Lgs. 62/2024, in vigore dal 30 giugno 2024, ne da’ piena attuazione.

Stiamo passando finalmente da un concetto di “assistenza” a quello di “centralita’ della persona” ”.

Maurizio Berretta Consigliere comunale Ferentino