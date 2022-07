Ferentino, il 16 e il 17 agosto torna la tradizionale fiera di Sant’Ambrogio

Torna martedì 16 agosto e mercoledì 17 agosto la tradizionale fiera di Sant’Ambrogio che si sarebbe dovuta tenere, come di consueto, nelle giornate del 30 aprile e del primo maggio e che, a causa del Covid, è stata rinviata.

Nel dettaglio le due giornate saranno così articolate: dalle ore 14.30 del 15 agosto e fino alle ore 02.00 del 17 agosto, la fiera occuperà viale Marconi, via XX Settembre e Piazza Martino Filetico; dalle ore 6 e fino alle ore 14 del 16 agosto, invece, sarà interessata la circonvallazione.

Si ricorda che coloro che hanno già effettuato il pagamento dei diritti d’istruttoria, non dovranno più corrisponderli. Per tutti, poi, l’Amministrazione ha deliberato l’esenzione dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.

“Un appuntamento molto atteso – commentano il sindaco Antonio Pompeo e l’assessore al Commercio Angelica Schietroma – che per la prima volta si svolgerà in ‘versione estiva’ ma che richiamerà, come sempre, tantissimi cittadini e anche turisti che hanno scelto Ferentino come meta delle loro vacanze. Siamo felici di tornare a vivere la tradizionale fiera in onore del nostro Patrono, una due giorni che unisce la nostra città in un sentimento di condivisione, partecipazione e coralità a cui non vogliamo e non sappiamo rinunciare. Quest’anno si inserisce in un’estate di iniziative e spettacoli che stanno attirando a Ferentino tantissime persone anche da fuori e siamo certi che, anche per questo, assumerà una valenza ancora più sentita”.

Le domande di partecipazione potranno essere inoltrate agli uffici comunali entro e non oltre il 27 luglio prossimo.

COMUNICATO STAMPA