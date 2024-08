Ferentino – I rifiuti abbandonati da pochi delinquenti creano il degrado che colpisce tutti

Terminata la geolocalizzazione dei rifiuti abbandonati in sole due vie del comune di Ferentino. Tuttavia l’amministrazione comunale non merita un comportamento così incivile visto che ha dimostrato sul campo l’immediata disponibilità a pulire le aree di abbandono rifiuti in seguito alle segnalazioni inviate dalla nostra associazione .

Talmente diffuso il fenomeno dell’abbandono rifiuti che ci vorrebbe l’affidamento in prova ai Servizi Sociali per chi abbandona i rifiuti .

I consigli di Fare Verde Provincia di Frosinone al Comune di Ferentino:

1) Installazione di foto trappole mobili e di impianti di videosorveglianza fissi per gli accessi stradali;

2) Recinzione per confinare i siti di abbandono rifiuti per renderli inaccessibili;

3) Campagna di sensibilizzazione per il corretto conferimento dei rifiuti;

4) Pubblicizzare le modalità di conferimento all’isola ecologica;

5) Aumentare i controlli sul territorio anche mediante l’istituzione di Ispettori Ecologici volontari;

6) Coinvolgimento delle associazioni per divulgare la cultura del bene comune.

7) Curare il legame tra habitat e cittadini in modo che ogni persona sia portata a rispettare l’ambiente in cui vive.

8) Assicurare la repressione certa per i reati penali di abbandono rifiuti.

Solo così si eviterà l’abbandono rifiuti così diffuso e grave come è stato rilevato dai volontari di Fare Verde Provincia di Frosinone APS nelle vie Colle Castello e SP 11 che di certo non rappresentano un bel cartello di benvenuto per Ferentino.

Fare Verde provincia di Frosinone APS

ENTE del TERZO SETTORE

Foto Rifiuti abbandonati lungo la SP 11