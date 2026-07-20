Ferentino – I Carabinieri notificano la sospensione dell’attività a un bar del centro

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Ferentino hanno inoltrato apposita formale richiesta al Questore di Frosinone ed hanno ottenuto l’emissione di un Decreto di sospensione dell’attività di un bar situato nel centro storico di Ferentino ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza.

Il provvedimento emesso dall’Autorità Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di Frosinone ed eseguito dai Carabinieri impone la chiusura per 20 giorni dell’attività commerciale, in prossimità della quale si sono registrati reiterati episodi di violente liti tra giovani e comportamenti molesti correlati da eccessiva assunzione di bevande alcoliche da parte degli avventori, opportunamente documentati e segnalati dai militari della Stazione di Ferentino.

Il provvedimento è finalizzato a tutelare la sicurezza dei cittadini e si inserisce nelle iniziative adottate dai Carabinieri della Compagnia di Anagni, coordinate dal Comando Provinciale di Frosinone, per il contrasto ai fenomeni della “mala movida” da parte dei giovani nei centri abitati.

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