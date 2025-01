Ferentino – I Carabinieri arrestano un 43enne per espio di pena

Nel pomeriggio del 4 gennaio u.s., i Carabinieri di Ferentino, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura alternativa alla detenzione, emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Velletri (Rm), nei confronti di un 43enne, già noto alle cronache giudiziarie. L’uomo, di fatto già sottoposto alla detenzione domiciliare per altra causa, dovrà espiare un’ulteriore condanna di mesi 9 di reclusione, per “truffa”, commessa nella provincia di Roma nel 2014. Al termine delle formalità di rito è stato nuovamente tradotto presso la sua abitazione per la prosecuzione delle misure detentive a suo carico.

