Ferentino: i Carabinieri applicano il DASPO URBANO ad un 41enne

I Carabinieri della Compagnia di Anagni hanno proceduto, nei giorni scorsi, alla notifica di un provvedimento di Divieto di Accesso alle Aree Urbane (D.A.C.U.R.), comunemente noto come “DASPO Urbano”, emesso dal Questore della Provincia di Frosinone nei confronti di un soggetto già tratto in arresto, nei mesi scorsi, poiché indagati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto e detenzione illegale di un coltello a serramanico e segni distintivi contrassegni e documenti identificativi dei corpi di Polizia. Il provvedimento scaturisce da un’articolata attività di controllo del territorio condotta dai militari dell’Arma in una zona ad alta densità commerciale del Comune di Ferentino, area soggetta a particolare monitoraggio per la tutela della sicurezza e del decoro pubblico. Il destinatario della misura, un 41enne, già noto per alcuni trascorsi giudiziari era stato sorpreso in flagranza di reato, nei pressi di un esercizio pubblico della zona mentre deteneva dosi di cocaina pronte per la vendita. In considerazione della gravità della condotta e della pericolosità sociale del soggetto — la cui presenza è stata ritenuta lesiva della pubblica decenza e della libera fruibilità degli spazi comuni — i Carabinieri hanno inoltrato alla Questura una proposta per l’applicazione della misura di prevenzione. Il provvedimento, emesso dal Questore di Frosinone dopo accurata istruttoria della Polizia di Stato della Divisione Anticrimine, ora notificato impone al soggetto il divieto assoluto di frequentare e sostare nelle vicinanze di locali pubblici, esercizi commerciali e aree sensibili (quali scuole e parchi), dalle 15.00 alle 05.00, situate nella zona interessata per un periodo di anni due. L’applicazione del DACUR rappresenta una risposta per Garantire la sicurezza dei cittadini e dei residenti. L’eventuale violazione delle prescrizioni del divieto comporterà per il trasgressore pesanti sanzioni penali, che si aggiungono al procedimento giudiziario già in corso per i reati connessi agli stupefacenti ed altro.

