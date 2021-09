Ferentino, guida in stato di alterazione psicofisica: denunciato un 36enne del posto

In Ferentino, i militari della locale Stazione, derivano in stato di libertà per “guida in stato di alterazione psicofisica” un 36enne del posto, già censito per reati contro la famiglia e falso ideologico. Lo stesso, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, sottoposto ad accertamento alcolemico evidenziava un tasso alcolemico superiore (g/l 2.04) al limite consentito dalla normativa vigente, con contestuale ritiro della patente di guida e sequestro amministrativo del veicolo.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati