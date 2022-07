Ferentino, grande successo per la serata di apertura della XVII edizione FIATI IN CONCERTO’

Il pubblico delle grandi occasioni. Anzi, qualcosa di più. La partecipazione di ieri, alla serata di apertura della XVII edizione della rassegna ‘Fiati in concerto’ ha realmente superato le aspettative.

Straordinaria la performance di James Senese, il re del sax che si distingue per il suo virtuosismo e che offre il meglio di sé con i Napoli Centrale, gruppo fondato insieme all’amico Franco Del Prete, interprete di un jazz-rock dalla forte connotazione popolare. In piazza Matteotti ha coinvolto il pubblico insieme al batterista Fredy Malfi, al bassista Rino Calabritto e a Lorenzo Campese alle tastiere.

Al termine della serata, il sindaco Pompeo ha consegnato a Senese una targa ricordo della sua partecipazione all’estate di Ferentino e una raccolta fotografica della città.

Stasera (venerdì 22 luglio) si continua con un altro nome eccellente del pop jazz: Peppe Servillo, storica voce della Piccola Orchestra Avion Travel che, però, a Ferentino sarà accompagnato dai Solis String Quartet che si esibiranno con un repertorio-omaggio al grande e indimenticato maestro Renato Carosone. L’appuntamento è per le ore 21.30 all’Orto del Vescovo.

Domani, sabato 23 luglio, si tornerà in piazza Matteotti, sempre alle 21.30, con i Nubras Ensemble: Carla Mulas Gonzales e Giulia Anita Bari (violino), Samah Boulmona alla fisarmonica, Giorgio Gadotti (fisarmonica e sax), Eddy Cicchetti (contrabbasso) e Luca Cioffi (percussioni).

La rassegna si chiuderà domenica 24 luglio, alle 21.30, in piazza Mazzini, con l’Orchestra di Fiati ‘Città di Ferentino’ diretta dal maestro Alessandro Celardi, che si esibirà in ‘Opera 40’, opera intermediale per strumenti popolari, coro, voce narrante, danzatrice ed orchestra di fiati su musiche e testi di Luca Salvadori, Marco Attura , Fabrizio De Rossi Re, Marcello Panni, Luca Pelosi e progetto video di Francesco Castellani.

L’associazione musicale parteciperà nella più alta categoria di esecuzione al World Music Contest di Kerkrade, in Olanda. E ieri sera, dal palco di piazza Matteotti, il maestro Celardi ha voluto omaggiare il sindaco Pompeo con una targa, ringraziandolo per l’impegno, l’attenzione e la vicinanza che da sempre ha dimostrato nei confronti dell’Orchestra di fiati.

“La meravigliosa estate di Ferentino – commentano il sindaco Pompeo e l’assessore a Cultura e Turismo, Angelica Schietroma – è entrata nel vivo degli appuntamenti e delle tante rassegne inserite in un cartellone che si candida ad essere uno dei più ricercati, apprezzati e ricchi di grandi ospiti del panorama musicale, teatrale, artistico e culturale. Siamo soddisfatti e orgogliosi di poter offrire alla cittadinanza ma anche ai turisti e ai visitatori che vengono da fuori città delle rassegne di spessore e momenti di grande intensità emotiva. Il nostro consiglio è sempre lo stesso: non fatevelo raccontare, venite a Ferentino!”.

COMUNICATO STAMPA