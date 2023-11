Ferentino – Grande successo per il convegno organizzato dall’associazione “Fiorire in Inverno” di Ferentino e denominato “

Un successo oltre ogni previsione quello ottenuto dal convegno che venerdì 17 novembre si è svolto presso la sala multimediale del nostro Istituto organizzato dall’associazione “Fiorire in Inverno” di Ferentino e denominato “Il Rispetto che mi aspetto! Convegno informativo sulla violenza contro le donne nella dimensione digitale, fisica e psicologica”.

L’evento collocato nell’ambito dell’attività dell’associazione relativo al contrasto della violenza di genere anche in vista della Giornata internazionale dedicata alla prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne del 25 novembre.

A fare gli onori di casa per l’Istituto i docenti impegnati nelle attività didattiche legate all’Educazione Civica e delle discipline afferenti, nonché un nutrito gruppo di studenti che hanno dato dimostrazione di capacità non comuni nel campo della partecipazione attiva nel sociale e nella solidarietà. Encomiabile ed emozionante la lettura recitata con profondo sentimento dalla studentessa Lucia Pupparo di un testo redatto dalla stessa sulla figura della Donna che ha fatto vibrare la sala di emozioni coinvolgendo i presenti.

Degna di merito l’esibizione della Band dell’Istituto (di cui Lucia fa parte) che ha aperto il convegno.

Da segnalare i lavori presentati dagli alunni di alcune classi degli indirizzi Costruzioni aeronautiche, Automazione, Energia che hanno prodotto video sul tema del convegno, brochure cartacee e digitali sempre con riferimento all’argomento del convegno.

A moderare l’intera giornata il vicepresidente dell’associazione, Claudia Angelisanti sono stati ascoltati dai presenti gli attenti ed efficaci interventi dei relatori di comprovata esperienza nei vari campi dell’impegno sociale e dei ruoli istituzionali tra cui: il dott. Alessio Di Marco, Presidente dell’Associazione ‘Fiorire in Inverno’; la dott.ssa Valentina Di Marco, esperta in sicurezza digitale, cybersecurity e Data Protection; avv. Mario Cellitti del Foro di Frosinone, esperto in psichiatria e criminologia forense; la dott.ssa Marzia Uras, vice Procuratore della Repubblica di Frosinone; la dott.ssa Luigia Fontecchia, psicologa clinica ed esperta in casi di violenza di genere.

Hanno portato i saluti delle istituzioni che rappresentano l’europarlamentare Maria Veronica Rossi; il presidente del Consiglio provinciale Gianluca Quadrini; il vicesindaco del Comune di Ferentino Andrea Pro, l’assessore del Comune di Ferentino con delega alle Pari Opportunità Pierina Dominici , le consigliere Federica Mastrangeli e Federica Fiorletta, il consigliere Maurzio Berretta congiutamente ad alcuni rappresentanti della neo Consulta delle Pari Opportunità guidata dalla dott.ssa Michela Spaziani, il consigliere comunale del Comune di Sora avv. Federico Altobelli e il vicesindaco del Comune di Sgurgola nonché relatore dell’evento avv. Mario Cellitti.

Un momento informativo, in cui grazie al contributo dei ragazzi è riecheggiata la necessità di continuare a fare informazione e prevenzione nei confronti di tale tematica, altrettanto passare dalla retorica ai fatti, poiché non è ammissibile dover confrontarsi, con bollettini quasi giornalieri dove le donne sono vittime di eterogenee forme di violenza.

COMUNICATO STAMPA