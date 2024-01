Ferentino, grande partecipazione al convegno del Pd sulla sanità

Rilanciata l’azione del gruppo consiliare per il potenziamento dei servizi sul territorio

“Ci interessa che venga potenziata l’offerta di prestazioni e strutture”

Una sala conferenze dell’hotel Bassetto piena , a dimostrazione che se la politica recupera il suo ruolo e si occupa di problemi concreti dei cittadini, la gente risponde.

E’ quello che hanno fatto il circolo del Partito Democratico di Ferentino, insieme al gruppo consiliare Pd e ai colleghi di minoranza, con il convegno sul rapporto tra politica e sanità, alla presenza del senatore Andrea Crisanti.

Da tempo il Pd, soprattutto attraverso il gruppo consiliare, sta accendendo i riflettori sul tema della sanità territoriale, anche con specifiche mozioni per impegnare il sindaco ad attivarsi per il potenziamento dell’offerta sanitaria, in particolare della Casa di Comunità, per l’aumento delle prestazioni e soprattutto per la creazione di nuove strutture. Ferentino è un’area strategicamente importante, baricentrica rispetto ad un intero comprensorio e che necessita di più servizi per le cure primarie.

“Il nostro intento – spiegano dal circolo del Pd e dal gruppo consiliare – è quello di fare da cassa di risonanza ai problemi che i cittadini vivono quotidianamente rispetto ai servizi sanitari. Una cassa di risonanza fatta di proposte mai di vuota polemica. Ci interessa attenere risultati. E continueremo su questa strada attraverso il ruolo del gruppo consiliare e l’azione del partito. La gente vuole risposte e noi ci facciamo interpreti di queste necessità. Ripetiamo ancora una volta: così come è adesso non funziona, i cittadini sono preoccupati, siamo pronti a sostenere tutte le azioni che portano all’obiettivo di avere una sanità di livello qualitativo migliore. Non si può ignorare l’appello che arriva da questa serata e dalle persone di Ferentino”.

Al convegno ha preso parte anche il senatore Andrea Crisanti, che nel suo intervento ha evidenziato la crisi del sistema sanitario pubblico, il taglio delle risorse a livello centrale e la spinta verso il sistema privato che sta portando avanti il governo di centrodestra, illustrando poi il suo cavallo di battaglia: ossia la proposta di legge per la nomina delle figure apicali negli ospedali e nelle aziende sanitarie da sottrarre alla discrezionalità, preferendo una scelta quanto più obiettiva possibile in base alle capacità e al curriculum.

A moderare l’incontro di Bassetto il capogruppo consiliare del Pd Fabio Magliocchetti, mentre i saluti sono stati affidati a Fabrizio Picchi, segretario cittadino dei democratici. Presenti alla serata anche i consiglieri di minoranza Alfonso Musa, Giancarlo Lanzi.

Sono intervenuti nel corso del dibattito anche l’ex sindaco e attuale consigliere comunale Antonio Pompeo, il vicesegretario provinciale del Pd Nazzareno Pilozzi, il presidente provinciale del partito Stefania Martini e diversi medici.

“Ringraziamo la cittadinanza – spiegano gli organizzatori – per la partecipazione e il senatore Crisanti per la presenza. La politica è confronto di idee, è dibattito, è scambio di opinioni per migliorare il contesto sociale. Il Pd di Ferentino ha scritto una bella pagina e continueremo su questa linea a servizio del territorio e dei cittadini”.

“Ho trovato una comunità partecipe e combattiva – ha detto il senatore Crisanti – pronta a difendere il proprio presidio sanitario e il proprio diritto alla cura. Ferentino, infatti, è una delle troppe zone in Italia a rischio desertificazione sanitaria. Un processo che dobbiamo invertire, se non vogliamo regalare il nostro Servizio sanitario ai privati”.

COMUNICATO STAMPA