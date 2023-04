Ferentino – Giornata della Terra, nel programma di Piergianni Fiorletta grande attenzione all’ambiente

“Nella giornata mondiale della Terra, sentiamo il dovere di ribadire la necessità di salvaguardare l’ambiente, riaffermare quindi il valore della vita, rispettare l’uomo, l’integrità della Terra stessa e del paesaggio.

Nel nostro programma parliamo ampiamente di questi temi, con tante proposte. Si parte però da un’idea di fondo: dobbiamo compiere lo sforzo culturale di tornare a concepire la campagna come un valore e una grande risorsa anche economica, assumendone quindi la difesa come un impegno primario.

Quello dell’agricoltura è un settore che negli ultimi anni ha affrontato una profonda crisi, per questo sono necessarie misure adeguate, creando per esempio un connubio tra agricoltura e turismo, per valorizzare insieme i prodotti locali ed il nostro territorio. Dobbiamo sostenere i giovani agricoltori e incentivarli a impiantare coltivazioni biologiche.

Serve un piano per gestire la fauna selvatica, che rappresenta un serio problema, ma serve anche una maggiore manutenzione dei fossi e dei canali di scolo delle strade rurali, in stretta collaborazione con il Consorzio di Bonifica.

Abbiamo un’altra idea: metteremo a disposizione degli agricoltori i terreni incolti comunali per la produzione di prodotti locali, promuovendo quindi la filiera corta e favorendo così le piccole aziende. Ci sono tante altre proposte nel nostro programma inerenti la tutela dell’ambiente, ve le illustreremo in questi giorni”.

Questa la dichiarazione di Piergianni Fiorletta, candidato a sindaco di Ferentino alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio prossimi.

