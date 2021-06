Ferentino, furto di 20 mila euro di energia elettrica: denunciato 57enne del luogo

Ieri, in Ferentino, i militari della locale Stazione, al termine di alcuni accertamenti avviati a seguito di numerose segnalazioni pervenute a quel Comando Arma da cittadini rimasti anonimi, deferivano in stato di libertà per “furto continuato di energia elettrica”, un 57enne del luogo e già gravato da vicende penali per reati contro il patrimonio. Gli operanti, unitamente al personale ENEL, appuravano che il predetto, dopo aver reciso il cavo di alimentazione principale aveva bypassato il proprio contatore mediante un allaccio abusivo, prelevando così energia elettrica per un importo di circa 20 mila euro.

