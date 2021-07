Ferentino, furti panifici: arrestato 28enne del luogo

Nel pomeriggio di ieri in Ferentino, i Carabinieri della locale Stazione, in esecuzione dell’ordinanza del Tribunale di Frosinone traevano in arresto un 28enne del luogo, già censito per furto e ricettazione.Nello specifico, la misura della custodia cautelare in carcere veniva emessa in sostituzione di quella cautelare dell’obbligo di dimora con la permanenza domiciliare (applicata in relazione ai furti perpretati dallo stesso a discapito dei panifici del luogo), a seguito delle ripetute violazioni delle prescrizioni imposte.L’uomo, al termine delle formalità di rito, veniva associato presso la Casa Circondariale di Frosinone.

COMUNICATO STAMPA

Correlati