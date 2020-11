Ferentino (FR) – Violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale: arrestato 37enne

Nella decorsa notte, in Ferentino, personale del NORM – Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Anagni, nell’ambito di un predisposto servizio finalizzato a contrastare la commissione dei reati in genere nonché il rispetto delle disposizioni anti contagio disposte dall’ultimo D.C.P.M., traeva in arresto un 37 enne di Ferentino, poiché resosi responsabile del reati di “violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale” . Nello specifico , prima ancora che terminasse il “Lockdown” imposto dalle ore 00 alle ore 05,00 con ordinanza della Regione Lazio, i militari operanti, in Ferentino, fermavano e controllavano lungo la via Casilina un’autovettura poiché notata procedere a zig zag sulla predetta arteria di comunicazione. Nel corso dei controlli, però, l’autista reiteratamente rifiutava di consegnare agli operanti “un involucro” di cellophane, tentando di occultarlo nella tasca dei pantaloni, strattonando e minacciando nel contempo uno dei militari, afferrandolo per un braccio. Nonostante la viva resistenza del soggetto, i militari riuscivano a perquisirlo grazie anche all’ausilio di altra pattuglia. A seguito della perquisizione, l’uomo veniva trovano in possesso di gr.0,40 di “crak”, contestualmente posto sotto sequestro amministrativo e, per tal motivo, l’uomo veniva anche segnalato alla Prefettura di Frosinone quale assuntore di sostanze stupefacenti. Nella circostanza, inoltre, il prevenuto veniva anche sanzionato per l’accertata inosservanza alle prescrizioni imposte con DPCM del 24.10.2020 – emergenza sanitaria da Covid 19.Ad espletate formalità di rito, l’arrestato veniva trattenuto presso le camere di Sicurezza del Comando Compagnia di Anagni, in attesa dell’udienza con rito direttissimo.

