Ferentino (FR) – Viola ripetutamente le prescrizioni impostegli: arrestato 34enne del luogo

Nel pomeriggio di ieri, in Ferentino, i militari della locale Stazione Carabinieri, in esecuzione di una Ordinanza di custodia cautelare emessa lo stesso giorno dalla Corte di Appello di Roma, traevano in arresto un 34enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine in quanto censito per reati contro il patrimonio, la persona, in materia di stupefacenti, omicidio stradale ed Avvisato orale.Il provvedimento veniva emesso dall’Autorità Giudiziaria in seguito a specifiche segnalazioni dei Carabinieri di Ferentino che accertavano reiterate inadempienze dell’uomo il quale, già sottoposto agli arresti domiciliari, negli ultimi tempi violava ripetutamente le prescrizioni impostegli, rendendosi altresì responsabile lo scorso 10 agosto, mentre si trovava nel terrazzo dell’abitazione ove scontava la citata misura cautelare, di lesioni personali, minaccia aggravata e detenzione abusiva di armi nei confronti di un 39enne di nazionalità rumena con cui aveva ingaggiato una lite.L’arrestato, al termine delle formalità di rito, veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Latina a disposizione dell’A.G. mandante.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

