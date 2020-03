Ferentino (FR) – Truffa aggravata: denunciato 37enne

Nella mattinata di ieri, in Ferentino, i militari della locale Stazione Carabinieri, a seguito di una richiesta di aiuto da parte di un anziano del posto, deferivano in stato di libertà un 37enne ambulante, originario della provincia di Napoli (già censito per reati contro la persona ed il patrimonio), perché responsabile del reato di “truffa aggravata”.Gli operanti a seguito di una speditiva attività info investigativa, accertavano che poco prima il prevenuto vendeva alla vittima della frutta e verdura di scarsa qualità per un valore di 5 euro circa, ma poi al momento della consegna della merce, il reo approfittando anche delle mani occupate con cui l’anziano teneva le buste, si faceva consegnare il portafogli per il pagamento pattuito, ma in realtà sfilava dallo stesso ben 200 euro.La somma recuperata veniva consegnata all’avente diritto

