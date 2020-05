Ferentino (FR) – Rifiuta di sottoporsi ad accertamento sull’uso di sostanze stupefacenti: denunciato

Ieri in Ferentino i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Anagni, nell’ambito di predisposto servizio, hanno deferito un 29enne di Alatri poiché, fermato alla guida di un’autovettura, rifiutava di sottoporsi ad accertamento sull’uso di sostanze stupefacenti. Il giovane, già censito per reati contro al persona ed analoghi reati, a seguito di perquisizione veicolare a cui è stato sottoposto veniva trovato in possesso di grammi 0,4 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”. La patente di guida è stata ritirata mentre la sostanza stupefacente sottoposta a sequestro.

