Ferentino (FR) – Ricettazione: denunciata una coppia

In Ferentino i Carabinieri della locale Stazione, al termine di indagini scaturite dalla denuncia di furto di un’autovettura formalizzata da un 34enne del luogo, deferivano una coppia di Ferentino un 44enne ed una 47enne, per “ricettazione in concorso”. I militari operanti rinvenivano l’autovettura occultata nel terreno di proprietà della donna, probabilmente in procinto di essere immessa nel mercato clandestino dei veicoli. La vittima è rientrata in possesso della sua autovettura ed ha ringraziato per l’operato degli investigatori della Stazione Carabinieri di Ferentino. Le indagini sono ancora in corso al fine di verificare eventuali complicità.

COMUNICATO STAMPA

