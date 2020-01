Ferentino (FR) – Rapine, arrestato per espio di pena

Nel pomeriggio di ieri in Ferentino, i militari della locale Stazione traevano in arresto un 61enne residente Frosinone, ma di fatto domiciliato a Ferentino, già censito per reati contro la persona ed il patrimonio, in esecuzione di specifico Ordine di Carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Frosinone per diverse rapine commesse a Firenze nel 2010.Al termine delle formalità di rito, il predetto è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone dove dovrà espiare una pena di anni 18, mesi 8 e giorni 20 di reclusione.

COMUNICATO STAMPA

