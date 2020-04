Ferentino (FR) – Oltre 240.000 euro per buoni spesa e farmaci destinati alle famiglie in difficoltà

A seguito dell’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020 sugli ulteriori interventi per l’emergenza da Covid-19 e della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.138 del 31 marzo 2020 che assegna 19 milioni di euro a favore dei Comuni del Lazio, il Comune di Ferentino ha predisposto gli avvisi pubblici per l’utilizzo di oltre 240.000 euro da destinare a buoni spesa, acquisto di generi di prima necessità e/o farmaci da destinare ai nuclei familiari o ai single che si trovano in difficoltà per le esigenze minime di vita e che necessitano di un sostegno temporaneo.

I requisiti per accedere agli interventi di solidarietà, alla data di presentazione della domanda, devono essere i seguenti:

1. residenza o domicilio nel Comune di Ferentino;

2. per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità;

3. essere in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali;

4. per i nuclei familiari non in carico ai servizi sociali, sarà cura dei servizi sociali stessi accertare lo stato di bisogno e procedere alla presa in carico;

5. situazione di bisogno causata dall’applicazione delle norme di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19, attestata previa autocertificazione sottoscritta dal richiedente (es. inoccupati , esodati e quanto altro).

L’intervento prevede l’erogazione di contributi economici che assumono forma di buoni spesa destinati in modo esclusivo all’acquisto di generi alimentari, beni di prima necessità e/o farmaci che saranno ripartiti secondo il seguente schema:

100 euro per il singolo componente

200 euro per famiglie fino a 2 componenti

300 euro per famiglie fino a 3 componenti

400 euro per famiglie fino a 4 componenti e oltre

I buoni spesa, se destinati all’acquisto di prodotti farmaceutici, possono essere utilizzati per l’acquisto dei farmaci la cui spesa non è coperta dal Servizio Sanitario Nazionale e per il pagamento del ticket. Non potrà essere riconosciuto ai soggetti che beneficiano di esenzione totale.

I moduli per presentare domanda sono reperibili on line sul sito web: ww.comune.ferentino.fr.it, oppure, in forma cartacea presso l’atrio della sede comunale, in piazza Matteotti, a partire dal 3 aprile 2020, con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00. Una volta compilati e sottoscritti i moduli potranno essere inviati on line agli indirizzi protocollo@comune.ferentino.fr.it; oppure protocollo.ferentino@pec-cap.it oppure consegnati in forma cartacea sempre nell’atrio della sede comunale, negli stessi giorni e orari sopracitati.

Nello spirito delle disposizioni Governative, il Comune invita la popolazione a utilizzare la procedura on-line di presentazione della domanda, lasciando la possibilità di usare la modalità della consegna cartacea ESCLUSIVAMENTE alle persone impossibilitate a usare mezzi informatici, ovvero a coloro che non ne dispongano.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 0775-248247 o 0775-248268.