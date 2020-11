Ferentino (FR) – Non spegniamo il Natale: Il programma del Comune

Si chiama ‘Non spegniamo il Natale’ il programma, rigorosamente sulla piattaforma online, che l’Amministrazione comunale di Ferentino ha ideato per le imminenti festività natalizie. Un modo nuovo e insolito, ma soprattutto sicuro, per vivere uno dei momenti più significativi dell’anno in un periodo difficile e delicato, come quello che stiamo attraversando ormai da diversi mesi a causa della pandemia da Covid 19.

Il Natale di Ferentino è stato sempre un trionfo di eventi, iniziative, occasioni speciali in cui vivere il sentimento unico e speciale che caratterizza la festa più amata da grandi e piccini: quest’anno, però, tutto questo non è possibile. E così l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Pompeo, ha organizzato, insieme con l’Associazione Pro Loco, un Natale che entrerà nelle case di tutti i cittadini, portando momenti di svago, leggerezza e divertimento ma, prima di tutto, l’idea che la comunità è ancora più forte e unita, anche se ciascuno dovrà restare nella propria abitazione.

IL PROGRAMMA

Il programma inizierà il prossimo 5 dicembre 2020, con il primo dei dodici appuntamenti firmati dall’Associazione ‘I Carillon’, che proseguiranno fino al 6 gennaio 2021 con tombolate, fiabe, racconti, laboratori didattici multidisciplinari, ricette natalizie, buona musica e l’immancabile concorso della Letterina di Babbo Natale, giunto alla quinta edizione.

Il contenitore si chiama ‘Natale a distanza’ e gli appuntamenti si svolgeranno il sabato alle 15.30 e la domenica alle 10.30, con una durata di 30 minuti ciascuno. A questi si aggiungono le date infrasettimanali dell’8 dicembre e del 22 dicembre.

Dal 6 al 19 dicembre, invece, sono in programma i laboratori multidisciplinari dell’Associazione ‘Airone’, con appuntamenti cadenzati il sabato e la domenica alle ore 17.30.

“Dolce Natale” è l’iniziativa che vede protagoniste le più rinomate pasticcerie ferentinati: alle 21.30 del 12 e 13 dicembre 2020, infatti, sarà presentato il prodotto tipico natalizio, corredato di ricetta e consigli per chi resta in casa.

Come ogni Natale che si rispetti non poteva mancare il Gospel, l’evento di punta delle festività che quest’anno racchiude tutte le migliori esibizioni delle passate edizioni in una serata tutta da ascoltare e rivivere attraverso i canali social del profilo del sindaco Pompeo e sul canale Youtube del Comune di Ferentino: l’appuntamento si chiama ‘Ferentino Gospel Collection’ ed è in programma per il 19 dicembre 2020, a partire dalle ore 21.30. Ospite in diretta la madrina del Gospel, Zaira Montigo.

Il 23 dicembre 2020, invece, sempre a partire dalle ore 21.30, la musica sarà la grande protagonista, con ‘Rockdown Speciale Christmas Time’, una serata evento alla quale parteciperanno diversi gruppi e cantanti.

Il 25 dicembre, giorno di Natale, sempre in diretta sui canali social e sul canale Youtube del Comune, il sindaco Antonio Pompeo, rivolgerà gli auguri dell’Amministrazione a tutti i cittadini, con il tradizionale messaggio che quest’anno avrà certamente una valenza ancora più intima e significativa.

Il primo gennaio 2021 è in programma il ‘Concerto di Capodanno’ a cura dell’Orchestra di Fiati Città di Ferentino, che si esibirà nell’Abbazia di Santa Maria Maggiore a partire dalle 21.30 mentre il giorno della Befana, 6 gennaio 2021, sarà la volta del ‘Concerto dell’Epifania’ con la Banda Giovanile Città di Ferentino.

Nulla è ancora stato svelato, invece, sulla serata del 31 dicembre 2020, che sarà quindi un Capodanno a sorpresa.

“Quest’anno il Natale sarà diverso per tutti – dice il sindaco Antonio Pompeo – ma forse proprio per questo ancora più intimo. Sarà un momento in cui ciascuno di noi potrà recuperare il vero spirito della festa, insieme alle persone più care ma anche, virtualmente, con l’intera comunità, perché noi abbiamo pensato di portarlo nelle case di tutti. È così che vogliamo regalare la speranza di un anno di rinascita, in cui torneremo a stringerci e ad abbracciarci come prima. Per questo, insieme alla Pro Loco, abbiamo ideato una serie di iniziative che entreranno nelle abitazioni di tutti e ci permetteranno di vivere insieme i momenti di festa, anche se fisicamente dovremo rimanere distanti. È il nostro modo di augurare a tutti voi un Natale di speranza e di salute. Noi ci saremo: ora aspettiamo soltanto voi!“.

“Con l’accensione delle luminarie – dice l’assessore a Cultura, Turismo e Commercio, Angelica Schietroma – abbiamo dato il via a un’edizione del tutto inedita delle festività che sono alle porte: nel rispetto delle normative anti-Covid e con l’attenzione sempre puntata alla tutela della salute dei nostri concittadini, abbiamo ideato un Natale tecnologico, digitale, che valorizza e sostiene anche le attività commerciali della città e che comunque ci consentirà di essere ancora più uniti e solidali in quella che da sempre è la festa per eccellenza. Siamo certi che riusciremo a trasmettere calore, speranza e vicinanza alla nostra comunità e che usciremo da questo momento più uniti e più forti di prima“.