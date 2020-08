Ferentino (FR) – Mercoledì 5 agosto l’inaugurazione del parcheggio ‘Labrofico-Cuppi’

Si terrà mercoledì 5 agosto, alle ore 18.30, l’inaugurazione dell’area di sosta tra la rampa di immissione al casello autostradale e la nuova rotatoria che sorge sull’intersezione con la strada comunale Labrofico-Cuppi, all’ingresso della città.

I lavori hanno riguardato la pavimentazione stradale e quella relativa agli stalli per i parcheggi, il sistema di raccolta delle acque superficiali con caditoie stradali in ghisa e pozzetti prefabbricati e, infine, la segnaletica verticale e orizzontale. In tutto sono stati realizzati 117 posti auto di cui 5 destinati ai disabili.

“Si tratta di un’infrastruttura importante, necessaria e attesa da tempo – commenta il sindaco di Ferentino, Antonio Pompeo, annunciando la cerimonia di inaugurazione di mercoledì prossimo – che si rivela estremamente funzionale per coloro che, ogni giorno, sono diretti a Roma o in altre città, e devono utilizzare l’autostrada. Un intervento che mira anche a regolare meglio la viabilità, evitando pericolose soste lungo la strada, garantendo maggiore sicurezza della viabilità oltre che una migliore visibilità per veicoli e mezzi pesanti”.

Il sindaco tiene a sottolineare anche che questo è “un altro impegno mantenuto dall’Amministrazione comunale di Ferentino per garantire servizi e infrastrutture ai cittadini e a quanti transitano nella zona industriale. Area, questa, diventata uno snodo importante per il traffico e la logistica, grazie alla realizzazione del casello autostradale, del completamento della superstrada, della riqualificazione della stazione ferroviaria e, in futuro, della stazione dell’Alta Velocità. Un’opera strategica, dunque – conclude Pompeo – non solo per la città di Ferentino ma per l’intera area nord della provincia”.

