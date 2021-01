Ferentino (FR) – Lavori di messa in sicurezza della frana su via Belvedere

Da lunedì 25 gennaio 2021 inizieranno le operazioni di allestimento del cantiere per la messa in sicurezza della frana su via Belvedere a Ferentino.

Queste le disposizioni che regoleranno il traffico veicolare dal 25 gennaio 2021, così come stabilito dall’ordinanza della Polizia municipale n.4 del 22/01/2021:

Il divieto di circolazione su via Belvedere, nel tratto di strada interessato dai lavori, nei seguenti orari e giorni settimanali:

lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalla mezzanotte alle 7.15; dalle 8.30 alle 12.15 e dalle 13.15 alle 24;

mercoledì dalla mezzanotte alle 7.15; dalle 8.30 alle 15.15 e dalle 16.15 alle 24;

sabato e domenica per l’intero arco della giornata.

Il divieto di circolazione su tutta via Belvedere ad eccezione dei veicoli di pronto soccorso, di pronto intervento, dei residenti, degli scuolabus e dei veicoli utilizzati dalle famiglie per accompagnare e prelevare gli alunni dal plesso scolastico Belvedere accedendo da via Casilina.

Le disposizioni dell’ordinanza resteranno in vigore fino al prossimo 27 marzo 2021.

