Ferentino (FR) – La Scuola paritaria delle Suore Francescane chiude definitivamente

Maurizio Berretta Capogruppo della Lega: “ Chiude definitivamente la scuola dell’infanzia e primaria delle Suore Francescane di Ferentino. Duro colpo alla Citta’, sotto ogni aspetto, in particolare quello istruttivo e culturale. Di oggi la comunicazione a tutte le famiglie dei 100 bambini che frequentano la stessa, costretti da Settembre a trovare una nuova scuola e ad affrontare i disagi di un cambio in corsa nella delicata fascia d’eta’. Questa scuola, seppur nell’ambito paritario e religioso, e’ un’istituzione scolastica per la Citta’, nel suo lungo corso, ha istruito e formato migliaia di bambini e tutt’oggi ha abbondantemente un centinaio d’iscritti. Le Istituzioni politiche di ogni ordine e grado hanno il dovere di salvaguardare anche tutto l’ambito delle scuole paritarie, le difficolta’ che stanno subendo sono tante, dal calo demografico, all’aumento di personale laico, alle difficolta’ economiche delle famiglie rese ancor piu’ gravi dall’emergenza sanitaria in atto. Come la politica sta tentando di sostenere in modo straordinario diverse categorie private, forte serve dalla stessa in intervento sulle scuole paritarie, molte diventate, come nel nostro caso a Ferentino, patrimonio umano. La Citta’ di Ferentino ha un livello scolastico, tra pubblico e privato, sopra la media, serve unita’ d’intenti della politica locale per salvaguardare questo livello. Ne vale il futuro dei nostri figli e del grado culturale di Ferentino. Chiedero’ in Consiglio comunale un impegno formale al Sindaco di Ferentino, sicuro che non si tirera’ indietro.”

COMUNICATO STAMPA

Correlati