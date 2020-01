Ferentino (FR) – La Marangoni pronta a licenziare. Quadrini al fianco dei lavoratori:”Una realtà storica che va difesa”

Marangoni si dice pronta ad attivare una procedura di licenziamento collettivo nello stabilimento di Ferentino, specializzato nella produzione di battistrada per gomme da ricostruzione. A perdere il posto saranno altri 48 dipendentiAd intervenire in merito alla vicenda dello stabilimento sul quale attualmente grava una procedura di Cassa Integrazione Straordinaria di 6 mesi relativa a tutto il personale, che si concluderà il prossimo 2 aprile 2020, è il consigliere provinciale e vice coordinatore regionale di Forza Italia Gianluca Quadrini.“In provincia di Frosinone continuano a esplodere i focolai di una crisi che purtroppo non abbiamo messo alle spalle, perché la stessa rischia di riproporsi con un livello di aggressività inedito. La Marangoni di Ferentino rappresenta una realtà occupazionale storica che va assolutamente difesa, e gli stessi dipendenti tutelati. È necessario, quindi, individuare soluzioni che scongiurino i licenziamenti, perché estromettere dal ciclo produttivo altre 48 unità in un territorio come il nostro, sarebbe un disastro sociale inaccettabile che va ad aggiungersi purtroppo ad altri. Non siamo nuovi a queste sfide e siamo pronti a fare di tutto per evitare che questo accada”.“L’interesse della classe politica locale è far ripartire l’economia con scelte strategiche nelle politiche industriali. Sono necessari impegni concreti per evitare i licenziamenti annunciati dall’azienda, nonché interventi strutturali rivolti alla risoluzione delle difficoltà di tutta la filiera del comparto. Non è più il momento di interventi tampone, bensì di soluzioni che garantiscano il mantenimento dei già ridotti livelli occupazionali. Stop alle delocalizzazioni all’estero, certezza dei contratti, rispetto delle tariffe contrattuali, fondi strutturali per il settore ed eventualmente l’ingresso di nuovi investitori: questi sono le cose.” Quadrini conclude ribadendo la disponibilità ad essere al fianco dei lavoratori e dei sindacati per sostenere ogni iniziativa che essi vorranno intraprendere in queste ore.

COMUNICATO STAMPA