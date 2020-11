Ferentino (FR) – Incidente mortale sulla Casilina, Più Italia: “Assenza di autovelox, subito messa in sicurezza”

Il Movimento Più Italia, guidato dal leader Fabrizio Pignalberi, si stringe intorno alla famiglia della bambina deceduta, a causa delle gravissime ferite riportate, in seguito all’incidente verificatosi oggi, nei pressi di Ponte Grande, a Ferentino(Fr).

Sul grave incidente interviene la dirigente Provinciale Agata Acanfora e insieme al Presidente Nazionale Pignalberi dico;

L’arteria via Casilina nord è spesso teatro di incidenti mortali, causati dalla eccessiva velocità,

dall’insufficienza della segnaletica stradale, dalla scarsa illuminazione notturna e dall’assenza di autovelox.

Più Italia chiede interventi mirati ed urgenti per la messa in sicurezza.

Comunicato stampa

