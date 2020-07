Ferentino (FR) – In due denunciati per “detenzione abusiva di armi o oggetti atti ad offendere”.

Ieri, personale dipendente del N.O.R.M. – Aliquota Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Anagni, nell’ambito di un predisposto servizio per il controllo del territorio nel Comune di Ferentino, teso a contrastare la commissione dei reati in genere, deferiva in stato di libertà , alla competente A.G , due persone poiché resesi responsabili di “detenzione abusiva di armi o oggetti atti ad offendere. Nello specifico: un 36enne residente in Anagni (già gravato da vicende penali in materia di detenzione di sostanze stupefacenti) poiché, sorpreso alla guida della propria autovettura, con a bordo un giovane 30enne residente in questo capoluogo (e già gravato da vicende penali per reati contro la persona ed il patrimonio) e sottoposto a perquisizione personale e veicolare, veniva trovato in possesso di un coltello del genere proibito , lungo circa 16 cm e di una mazza da baseball della lunghezza di circa 60 cm, il tutto sottoposto contestualmente sotto sequestro. Inoltre, a seguito dei previsti accertamenti il deferito risultava che era alla guida del veicolo nonostante gli era stata in precedenza sospesa la patente di guida e, per tal motivo, lo stesso veniva anche sanzionato amministrativamente così come previsto dall’art. 218/comma 6° del vigente del CDS. Nei confronti di entrambi, altresì, ricorrendone i presupposti di legge, veniva inoltrata la proposta per l’irrogazione della misura di prevenzione del rimpatrio con F.V.O. , con divieto di far ritorno nel Comune di Ferentino per anni tre, un 43enne del luogo (già gravato da vicende in materia di detenzione di sostanze stupefacenti) poiché, fermato e controllato mentre era alla guida di un’autovettura e sottoposto poi a perquisizione personale e veicolare, veniva trovato in possesso, di un coltello a serramanico della lunghezza di circa 19 cm, del quale non forniva plausibili giustificazioni sul possesso. Quanto rinvenuto veniva contestualmente sottoposto a sequestro.

comunicato stampa – foto archivio