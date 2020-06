Ferentino (FR) – IMU/TASI, Berretta: “Posticipo scadenza del 16/06/2020 ancora tutto tace”

“ In questi giorni, molti comuni italiani, stanno provvedendo a posticipare la scadenza del 16 Giugno p.v. relativa alla 1° scadenza IMU/TASI 2020, una scelta che va, concretamente nel verso del disagio economico/sociale del post emergenza sanitaria, 3 mesi di lockdown, dove buona parte delle imprese e dei lavoratori, non hanno percepito reddito.Nel Consiglio comunale di Aprile, ho proposto, il posticipo di questa scadenza, e da allora la l’assessore competente e la Giunta comunale ancora non hanno recepito la stessa, seppur a ridosso della scadenza.E’ opportuno intervenire con sollecito, permettendo ai Cittadini ed alle imprese di “respirare” finanziariamente dalla pressione tributaria locale, sarebbe un atto concreto, altri Comuni invece stanno azzerando le sanzioni e gli interessi per coloro che non rispetteranno la scadenza stessa, altro atto di sensibilita’ finanziaria che potrebbe essere attuato in alternativa al posticipo.Ecco che ci preme risollecitare l’Amministrazione comunale, a ban valutare la proposta di posticipo o di azzeramento delle sanzioni ed interessi per eventuali morosita’. L’assenza ingiustificata degli assessori comunali a Ferentino e’ evidente, acclarata dall’incapacita’ politico/amminiostrativa di coinvolgimento nei lavori di Consiglio comunale, da chi ne e’ competente, forse troppo presi nel cercare di evitare il confronto democratico in assise, e’ inaccettabile che in una Citta di oltre 21000 abitanti, non Vi sia una programmazione temporale di lavori d’aula. La Citta’ di Ferentino aspetta risposte CONCRETE e di SOSTANZA che vertono nel rilancio dell’indotto economico e di conseguenza sociale, i mesi che ci aspettano non saranno facili, il post “lockdown” dovra’ essere affrontato alzando l’asticella e investendo sulla Comunita’, ma fin ad oggi le previsioni sono pessimistiche, dovendo convivere con una mentalita’ politica retrogada e legata a meccanismi vecchi e superati, ma intante il 16 Giugno si avvicina……”

COMUNICATO STAMPA

