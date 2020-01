Ferentino (FR) – Il sindaco Pompero riceve la delegazione cinese di Shenzhen

Il sindaco di Ferentino, Antonio Pompeo, ha ricevuto in Comune una delegazione cinese di Shenzhen: tre funzionari del Government Office Administration della città cinese, accompagnati nel loro viaggio istituzionale in Italia da Massimo Pittarello (Frayin International).Durante l’incontro, tra gli altri argomenti, si è parlato anche di bonifiche nelle aree industriali dismesse, tecniche di efficienza energetica e raccolta differenziata, investimenti finalizzati ad agevolare lo sviluppo sostenibile, tecnologie pulite e poco impattanti e, in generale, delle possibili strategie per coniugare la crescita economica con il rispetto dell’ambiente.“Siamo perfettamente consapevoli – ha detto il sindaco Pompeo – di quanto lo sviluppo sostenibile sia ormai una priorità inderogabile a livello globale e noi, in particolare, affrontiamo quotidianamente tematiche legate ai problemi dell’inquinamento e delle misure necessarie per salvaguardare la salute dei cittadini e del territorio senza tralasciare le opportunità di crescita strettamente legate al tema ambientale. Grazie all’incontro con esponenti della classe dirigente cinese possiamo guardare anche oltre i confini nazionali e condividere idee, azioni e strategie da mettere in campo per il nostro pianeta. Progettare il futuro – ha concluso il primo cittadino – significa anche confrontarsi con realtà lontane e nuovi strumenti per interpretare il progresso nel segno della sostenibilità”.La delegazione cinese ha piacevolmente ascoltato la panoramica tracciata dal sindaco Pompeo sul processo di industrializzazione in Italia e sulle difficoltà di un territorio, quale quello ciociaro, legate allo sviluppo economico in un periodo di forte crisi, anche e soprattutto a livello occupazionale.L’occasione è stata proficua anche per tracciare la rotta dei prossimi incontri, nei quali approfondire ulteriori temi e siglare un gemellaggio tra Ferentino e la città cinese di Shenzhen.

COMUNICATO STAMPA

