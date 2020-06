Ferentino (FR) – Il consigliere comunale Luca Zaccari entra nella Lega.

“Sono lieto di accogliere nelle file della Lega il consigliere comunale di Ferentino Luca Zaccari, politico di lungo corso, seppur giovanissimo. Ha ricoperto vari incarichi provinciali e regionali nei movimenti giovanili, dimostrando di godere di grande consenso. Si tratta di un ingresso determinante, che darà nuova linfa al partito ed un ottimo contributo qualitativo. A Luca i miei auguri di buon lavoro, sono certo che farà molto bene” ha affermato il consigliere regionale del Carroccio Pasquale Ciacciarelli a cui ha fatto eco il commissario provinciale e coordinatore regionale della Lega Francesco Zicchieri:”con l’ingresso di Zaccari il partito si carica di nuova forza ed entusiasmo, caratteristiche che soltanto un giovane può apportare, e la Lega ha sempre dimostrato di saper puntare sui giovani.”

“Ho scelto la Lega” così il neo esponente provinciale del Carroccio Luca Zaccari. “Decisone maturata nel tempo, frutto di mesi di riflessione, e non più rinviabile. Chi conosce la mia storia sa che con le mani in mano non so stare, e la Lega con il suo leader Matteo Salvini sta dimostrando di essere il partito degli amministratori, che come me credono nella politica delle risposte concrete e dei progetti a lungo termine. Ringrazio il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli ed il commissario provinciale Francesco Zicchieri per la fiducia accordatami. Da parte mia ci sarà il massimo impegno per far crescere il partito a Ferentino e dare il mio contributo a livello provinciale. Pertanto ringrazio il consigliere comunale Maurizio Berretta e la coordinatrice comunale della Lega Maria Veronica Rossi, con cui sono sicuro che faremo un ottimo lavoro.”

comunicato stampa