Ferentino (FR) – Il comune consegna una targa al “vigile buono” Giuliano Onorati, in pensione dopo 31 anni di servizio

Il Comune di Ferentino ha salutato il vigile Giuliano Onorati, che dopo 31 anni di servizio, è andato in pensione lo scorso 31 dicembre.A festeggiarlo tutti i suoi colleghi della Polizia Locale e gli altri dipendenti dell’ente di piazza Matteotti. Il sindaco Antonio Pompeo, come di consuetudine in queste occasioni, lo ha ricevuto nella sua stanza e gli ha consegnato una targa.“Giuliano Onorati è stato un esempio di professionalità e umanità – ha spiegato il primo cittadino – tutti lo conoscevano con l’appellativo del “vigile buono”. Sempre cortese ed educato, sempre scrupoloso, attento e rispettato da tutti. La festa di oggi ne è una ulteriore dimostrazione”.“A Giuliano rivolgo i migliori auguri per il futuro, di gioia e soddisfazioni insieme alla sua straordinaria famiglia. Grazie a nome della città di Ferentino”.

COMUNICATO STAMPA

