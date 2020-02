Ferentino (FR) – Il Carnvale 2020 raddoppia: domenica 23 e martedi 25 febbraio

Doppio Carnevale quello in programma quest’anno a Ferentino. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro Loco, ha organizzato due giorni di festeggiamenti, con la partecipazione delle associazioni cittadine, delle scuole, del centro diurno ‘Luca Malancona’ e della banda giovanile ‘Città di Ferentino’.Il primo appuntamento in calendario è per domenica 23 febbraio 2020: il raduno delle mascherine è in programma alle ore 14 in località Collepero, da dove partirà la sfilata dei carri allegorici che percorrerà via Marconi, via XX Settembre per poi raggiungere piazza Matteotti. Il tutto sarà possibile grazie al lavoro e alla partecipazione delle associazioni ‘Tufano Insieme’, ‘Il Girasole’, ‘Castello delle vigne’, ‘Airone’, ‘Carillon’ e Comitato San Rocco. In piazza Matteotti ci sarà l’esibizione della Banda Giovanile ‘Città di Ferentino’ e dei Tamburellisti de ‘I salta pizzica’: bambini e famiglie potranno così trascorrere un pomeriggio in allegria tra maschere, coriandoli e musica.Tutti ingredienti che contribuiranno ad animare anche la giornata di martedì 25 febbraio 2020, il cosiddetto ‘martedì grasso’, che chiude i festeggiamenti per il Carnevale con il premio alla scuola che avrà realizzato la maschera più bella e originale nell’ambito del concorso ‘Come in una favola’.“Siamo orgogliosi e soddisfatti – dicono dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco, Antonio Pompeo – di regalare, anche quest’anno, un Carnevale divertente, ricco di performance ed esibizioni che certamente permetteranno a famiglie, bambini, nonni e ragazzi di celebrare la festa più colorata dell’anno. Iniziative rese possibili grazie al lavoro, all’impegno e alla buona volontà di istituzioni, associazioni e comitati cittadini che dimostrano con i fatti di avere a cuore la loro città”.

COMUNICATO STAMPA

Correlati