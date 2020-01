Ferentino (FR) – Il 16 gennaio i ‘Giochi Morosini all’Itis

Quesiti di matematica, logica e cultura generale al centro della sfida che ogni anno vede protagonisti gli alunni partecipanti ai ‘Giochi Morosini’. La competizione intellettuale, nota ormai ai più, è giunta quest’anno alla quattordicesima edizione. Un esercito di alunni, provenienti dalle classi terze delle 58 scuole secondarie di primo grado della provincia di Frosinone, disputerà la fase finale della tradizionale competizione, giovedì mattina presso l’aula multimediale dell’Itis Morosini di Ferentino. <Una vera olimpiade del sapere – ama definirla il dirigente scolastico dell’Itis, professoressa Claudia Morgia – che ogni anno cresce e si impone con prepotenza sul panorama intellettuale della nostra provincia. Un motivo di orgoglio, da sempre, per la nostra scuola che lascia ben sperare nelle potenzialità dei nostri alunni>. Sono più di 1300 i ragazzi che si sono sfidati nelle fasi preliminari dell’edizione di quest’anno. Non resta che decretare il vincitore che andrà ad unirsi alla schiera degli alunni più bravi e meritevoli del palcoscenico ciociaro. Porte aperte quindi giovedì 16 gennaio per l’ultima, importante e decisiva sfida a colpi di quiz.

COMUNICATO STAMPA