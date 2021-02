Ferentino (FR) – I giovani di GN intensificano il loro impegno nei confronti della cittadinanza

I giovani di Gioventù Nazionale Ferentino intensificano il loro impegno nei confronti della cittadinanza , vista la preoccupante situazione e l’invariabile aumento dei casi Covid-19 presso il territorio ferentinate riferiscono di aver inviato delle proposte al primo cittadino Antonio Pompeo per combattere l’accesa crescita del virus in città, mozioni che i giovani militanti si augurano vengano prese in considerazione e attuate per il bene della comunità.Il Presidente Claudia Angelisanti si dice disposta ad un dialogo con il sindaco Pompeo e commenta:

“Ci siamo immediatamente attivati formulando mozioni agevolmente eseguibili e successivamente e ci auguriamo di entrare in contatto con il Sindaco Pompeo nel minor tempo possibile, al fine di garantire stabilità e serenità ai cittadini, fortemente scossi come tutti noi del resto da questa situazione surreale. Speranzosa di un conveniente riscontro con il primo cittadino e nell’attesa dell’attivazione di centri per la vaccinazione voluti dal Consigliere Comunale Collalti, chiediamo ai cittadini maggiore responsabilità e collaborazione per dominare in maniera definitiva questo dannato virus al più presto.”

COMUNICATO STAMPA

