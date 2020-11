Ferentino (FR) – Grazie lle discipline musicali riconoscimento europeo per l’istituto comprensivo 2

Investe sulla musica l’Istituto comprensivo 2 di Ferentino, in quanto materia che non solo avvicina i ragazzi all’arte e alla passione per le note, ma favorisce, se insegnata bene, anche un migliore apprendimento delle altre discipline.

E proprio grazie a questa attenzione, la scuola guidata dal dirigente Luigi Abbate ha ottenuto un prestigioso riconoscimento a livello europeo: un progetto presentato attraverso la piattaforma ETwinning, è risultato vincitore di una menzione speciale, il “Certificato di qualità”.

Si tratta del progetto “A Journey with a lot of Rhythm”, la cui referente per la scuola secondaria di primo grado è stata la professoressa Olga Zagarovskaia e per la scuola primaria la professoressa Ginevra Mastrangeli. Nel corso del progetto, che ha coinvolto anche le scuole di altri paesi italiani, della Spagna e della Grecia, sono stati condivisi contenuti didattici curriculari attraverso la piattaforma ETwinning, con l’obiettivo di promuovere collaborazioni musicali in rete, scambiare le buone pratiche, potenziare le capacità degli alunni. Tante le attività realizzate: dalla pubblicazione del materiale didattico allo scambio di idee e testi con altri istituti europei; dai brevi video di esibizioni musicali degli alunni, ai forum e alle videoconferenze. Fino ad una breve ma apprezzata clip per presentare la scuola e la città di Ferentino. Insomma, una bella esperienza per i ragazzi coinvolti che, attraverso la musica, hanno potuto svolgere un viaggio virtuale in vari paesi alla scoperta della loro cultura, dei paesaggi e dei monumenti, oltre ad essere dei veri e propri promoters del proprio territorio.

Grazie a tutta questa mole di lavoro, per l’Istituto comprensivo 2 di Ferentino è arrivato il riconoscimento europeo tanto atteso, con la seguente motivazione: “Il Twinspace è ben organizzato e ricco di numerosi materiali che dimostrano un percorso articolato e completo. Molto buoni i metodi di apprendimento scelti e le attività attuate che hanno coinvolto in modo attivo tutti gli alunni. In particolare l’integrazione curriculare tra le vaie materie”. Infine la chiusura: “Complimenti per i prodotti finali realizzati”.

Insomma, un ottimo successo per l’Istituto comprensivo 2 di Ferentino che attraverso la musica e il suo insegnamento in particolare, eccelle a livello europeo, motivo di soddisfazione per il dirigente Abbate, per le insegnanti protagonisti, Zagarovskaia e Mastrangeli, ma per l’intero corpo docente e per gli alunni e le loro famiglie.

Per festeggiare il risultato, agli alunni delle V classi della primaria dei plessi don Guanella e Torre Noverana verranno consegnati gli attestati di vincitori del progetto il prossimo 20 novembre, in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

COMUNICATO STAMPA