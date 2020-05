Ferentino (FR) – Furto in un supermercato: denunciate tre donne

Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Ferentino, a conclusione di attività info-investigativa deferivano in stato di libertà per “furto aggravato in concorso” in danni di un supermercato del luogo, tre donne residenti in provincia di Salerno, già censite per reati specifici.I militari operanti, a seguito della denuncia presentata dal titolare dell’esercizio commerciale nel novembre dello scorso anno, raccoglievano univoci e concordanti elementi di colpevolezza nei confronti delle predette che, in concorso tra loro, si erano impossessate di un ingente quantità di formaggio nascondendolo negli indumenti, per un danno complessivo di € 300 circa.

comunicato stampa