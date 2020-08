Ferentino (FR) – Furto in abitazione: arrestato 27enne del luogo

A Ferentino veniva tratto in arresto dai militari del NORM della Compagnia di Anagni per “furto in abitazione”, V.G. 27enne del luogo, già censito per reati inerenti agli stupefacenti e contro il patrimonio. La scorsa notte, i militari operanti controllavano l’uomo mentre camminava a piedi nel centro cittadino. Lo stesso, dopo aver tentato un furto presso un supermercato della zona, penetrava all’interno di un’abitazione di Ferentino, ove al momento non erano presenti i proprietari, asportando dalla stessa dei monili in oro ed una piccola somma di denaro contante. L’atteggiamento sospetto del 27enne insospettiva i Carabinieri che procedevano alla sua perquisizione, rinvenendo quanto poco prima sottratto dall’abitazione che, dopo i dovuti accertamenti, veniva restituito al legittimo proprietario. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere sicurezza in attesa della convalida dell’arresto.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

