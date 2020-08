Ferentino (FR) – Furto con strappo, in due denunciati

In Ferentino , i militari della locale Stazione, al termine di attività investigativa intrapresa a seguito di denuncia, hanno deferito in stato di libertà per il reato di “furto con strappo”, un 37enne ed un 41enne, residenti nell’hinterland napoletano e già censiti per reati specifici. Nel corso delle indagini è emerso che la vittima veniva avvicinata da due soggetti, venditori ambulanti di frutta a bordo di un furgone, proponendogli l’acquisto di una cassetta di frutta. Alla risposta negativa da parte dell’anziano, uno di questi gli chiedeva qualche spicciolo ma improvvisamente, carpita la fiducia della vittima, con un gesto fulmineo gli sfilava il portafogli contenente la somma di euro 800, dileguandosi con il compagno a bordo del furgone. Nel corso degli accertamenti i militari operanti, hanno subito raccolto univoci e concordanti elementi di colpevolezza a carico dei predetti, che venivano anche riconosciuti dalla vittima nel visionare alcune foto segnaletiche. I prevenuti oltre ad essere deferiti in stato di libertà per il reato di cui sopra, verranno anche proposti per l’irrogazione di idonea misura di prevenzione.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati