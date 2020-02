Ferentino (FR) – Furto con strappo: denunciato 44enne del luogo

Nella mattinata di ieri in Ferentino, i militari della locale Stazione, a conclusione di attività d’indagine intrapresa a seguito di un furto con strappo subito da una 77enne del luogo, hanno denunciato in stato di libertà un 44enne del posto, già censito per reati contro il patrimonio e la persona. Gli accertamenti svolti hanno permesso ai militari operanti di raccogliere molteplici e concordanti elementi di prova a carico del predetto il quale, il giorno precedente, aveva asportato all’anziana donna la borsa contenente documenti vari nonché la somma di denaro di euro 50. Nel darsi alla fuga, il malfattore si disfaceva della borsa (poi recuperata dalla vittima), solo dopo aver asportato dal suo interno la somma di denaro di cui sopra.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

