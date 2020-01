Ferentino (FR) – Furto aggravato: denunciato 54enne

Nel pomeriggio di ieri in Ferentino, i militari della locale Stazione, al termine di articolata attività info – investigativa avviata a seguito di denuncia di furto presentata da una 48enne del luogo, deferivano in stato di libertà per “furto aggravato” un 54enne di origine marocchina, residente in Ferentino (già censito per reati contro la persona ed il patrimonio). Le indagini effettuate da i militari operanti permettevano di raccogliere univoci e concordanti elementi di colpevolezza a carico dell’uomo il quale, nella mattinata del 22 gennaio u.s. in Ferentino, dopo essersi qualificatosi quale appartenente alla Forze dell’Ordine sottoponeva a perquisizione la borsa della denunciante appropriandosi di un cellulare Iphone 5 (successivamente rinvenuto), nonché della somma di denaro contante di euro 300, dileguandosi per le vie adiacenti.

