Ferentino (FR) – Fermati a bordo di un’auto rubata: arrestati due giovani

Nella mattinata odierna in Ferentino i militari della Stazione di Morolo, coadiuvati dai colleghi della locale Stazione, nel corso di un servizio di controllo del territorio traevano in arresto B.S., 29enne e D.P.J., 24enne del luogo, responsabili di concorso in ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale. I predetti, durante un controllo alla circolazione stradale, venivano sorpresi a bordo di un’autovettura provento di furto consumato a Ferentino dieci giorni fa e, allo scopo di sottrarsi all’identificazione, aggredivano i militari operanti venendo successivamente bloccati dopo una colluttazione. Al termine delle formalità di rito, entrambi venivano tradotti presso la loro abitazione in regime di arresti domiciliari disposti dall’A.G.. L’autovettura recuperata veniva restituita al legittimo proprietari.

comunicato stampa – foto archivio