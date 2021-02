Ferentino (FR) – FdI-GN, depositano un mazzo di fiori al Monumento ai Caduti in Piazza Matteotti

Il 10 Febbraio a Ferentino il gruppo giovanile di Fratelli D’Italia Gioventù Nazionale congiuntamente a vari esponenti locali e provinciali, ha deposto dinnanzi al Monumento ai Caduti in Piazza Matteotti un mazzo di Fiori al fine di onorare nella Giornata del Ricordo le numerose vittime dell’eccidio delle Foibe , un momento denso di emozione e cordoglio nei confronti delle vittime, numerosi gli spunti e i contenuti emersi durante la commemorazione, il più importante tra questi risulta essere, l’importanza di avere degli ideali e di perseguirli a costo di difenderli attraverso la propria vita come ampiamente dimostrato dalle storie dei vari martiri. Il Presidente di Gioventù Nazionale Claudia Angelisanti commenta: “Ricordare i Martiri delle foibe è un dovere di ogni italiano, Ammetto con non poco stupore che alcuni esponenti della Sinistra locale , forse quelli dotati di senno e avendo studiato correttamente la storia non considerano il 10 Febbraio una “ ricorrenza di destra” e la celebrano come nel caso del Sindaco Antonio Pompeo con il quale ho sempre avuto e spero di continuare ad avere un discreto rapporto, che ha incontrato un Istituto scolastico cittadino confrontandosi con i ragazzi sul tema delle Foibe, ho apprezzato molto il gesto mossosi sicuramente con più discrezione di altri esponenti “dem” fermamente radicati a ideali pre-Liberazione del 1945 , tanto da presentare futili e irrisorie mozioni popolari dettate semplicemente dal loro spregiudicato e cinico ego, che traspare ogni volta vista la mancanza di contenuti. Ringrazio pertanto vari esponenti locali che hanno presenziato a tale commemorazione, in particolar modo mi sento di riservare un sentito ringraziamento al Presidente del Consiglio Provinciale Daniele Maura per la sua costante e tangibile presenza sul territorio, specialmente nei confronti di tematiche così amare.”

COMUNICATO STAMPA