Ferentino (FR) – FdI celebra il 76° anniversario dell’olocausto

I due esponenti di Fratelli D’Italia Ferentino, il Consigliere Comunale Franco Collalti e il Presidente del Movimento Giovanile Claudia Angelisanti, oggi 27 Gennaio celebrano il 76° anniversario dell’Olocausto con un messaggio per ricordare il terribile eccidio da parte dei Nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale a danno di milioni di persone principalmente di nazionalità ebrea, guidati da una follia che ha sconvolto le sorti dell’Europa del secolo scorso. I due esponenti commentano:

“Nel Giorno della Memoria riteniamo sia giusto citare tutte le vittime della Shoah che tutt’oggi portano nell’anima i segni indelebili delle crudeltà che hanno avuto la disgrazia vivere e che hanno segnato le loro esistenze. In questo giorno così cupo è importante ricordare e tramandare alle future generazioni questi terribili episodi, come quelli subiti dalla popolazione italiana durante il secondo conflitto mondiali riguardanti persone trucidate, violentate, scioccate dai vari orrori che si incontrano in guerra. E’ importante inoltre ricordare tali fatti per contrastare episodi di razzismo e antisemitismo ancora presenti nella nostra società, affinché tali orrori non vengano riproposti mai più ed episodi di fanatismo più o meno gravi vengano limitati. In ultimo un pensiero va anche a tutti i probi, uomini e donne temerari che hanno corso il rischio di perdere la loro vita per salvarne tante altre dalla ferocia della persecuzioni.”

