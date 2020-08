Ferentino (FR) – Evade più volte dai domiciliari: arrestato

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri di Ferentino, davano esecuzione all’ordinanza di sostituzione degli arresti domiciliari con la misura cautelare della custodia in carcere, emessa nella stessa giornata dal Tribunale di Frosinone, traendo in arresto un 27enne del posto, in atto sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione dal 24 agosto 2020. Il provvedimento scaturisce da reiterate violazioni agli arresti domiciliari, segnalate dall’Arma di Ferentino, consistite nel lasciare il luogo di detenzione senza autorizzazione.

