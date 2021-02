E’ successo questa sera poco dopo le 20.30 un grave incidente stradale in via Casilina al km 68 nel comune di Ferentino, una giovane 26enne ha perso il controllo della propria auto finendo fuori strada e purtroppo per la giovane donna le ferite riportate sono state fatali.Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi.

foto archivio