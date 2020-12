Tragedia in via Stazione a Ferentino, dove in un appartamento sono stati trovati privi di vita due giovani di origine straniera. Dalle prime informazioni sembra che la causa del decesso dei due ragazzi, sarebbe avvenuta a causa di avvelenamento da monossido di carbonio. Sul posto oltre ai sanitari del 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine.

