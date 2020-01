Ferentino (FR) – Due giovani in manette, per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti

Nel pomeriggio di ieri, in Ferentino, i militari della locale Stazione Carabinieri, nel corso di un mirato servizio teso ad infrenare il fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, traevano in arresto, in flagranza di reato, per “detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti” due giovani di origine albanese, un 20enne ed un 21enne, domiciliati nella cittadina ciociara, incensurati. I militari sorprendevano e bloccavano i due mentre cedevano, dietro compenso di denaro, sostanza stupefacente ad un 41enne e ad un 37enne del posto.I prevenuti pertanto venivano sottoposti a perquisizione personale, che consentiva di rinvenire in loro possesso la somma contante di euro 720 ritenuta provento dell’attività illecita, oltre al quantitativo di circa grammi 3 di cocaina, suddivisa in 7 dosi. La successiva perquisizione eseguita presso il domicilio degli arrestati, permetteva di sequestrare altresì vario materiale idoneo al confezionamento e taglio della sostanza stupefacente.Al termine dell’attività, gli arrestati venivano trattenuti presso le camere di sicurezza della Compagnia di Anagni, in attesa del giudizio direttissimo, mentre i due acquirenti segnalati alla prefettura di Frosinone ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/1990 quali assuntori.

