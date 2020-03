Ferentino (FR) – Deturpamento e imbrattamento di cose altrui: denunciato 19enne

Nella pomeriggio di ieri in Ferentino, i militari della locale Stazione, al termine di accertamenti deferivano in stato di libertà per “deturpamento e imbrattamento di cose altrui” un 19enne del luogo. I militari operanti raccoglievano univoci e concordanti elementi di colpevolezza nei confronti del giovane il quale in quel centro, mediante vernice spray, aveva imbrattato dei cartelli pubblicitari, le pareti di un palazzo di interesse storico ed una pensilina della fermata pubblica.

COMUNICATO STAMPA – foto archivio

Correlati